Госэкспертиза не одобрила проект строительства метро до площади Сенной Общество

Фото: Александр Воложанин

Госэкспертиза не одобрила проект строительства метро до Сенной площади, следует из Единого государственного реестра заключений.

Главное управление государственной экспертизы выдало отрицательное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий для этапа 2.6. На нем планируется строительство участка линии метрополитена от тупиков за станцией "Горьковская" до станции "Сенная".

Ранее сообщалось, что схему движения на улице Родионова изменят из-за строительства станции метро "Сенная".

Также стало известно, что завершить работы на станциях "Площадь Свободы" и "Сенная" планируют в конце 2026 года.