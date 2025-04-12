Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 апреля 2025 11:33  [32] Для нижегородцев к юбилею Победы МегаФон обнулит трафик на сайты о героях войны
15 апреля 2025 11:23  [108] Госэкспертиза не одобрила проект строительства метро до площади Сенной
15 апреля 2025 10:58  [98] Озвучены итоги трехдневного рейда по мигрантам в Нижегородской области
15 апреля 2025 10:46  [193] Три популярных лекарства исчезнут из нижегородских аптек
15 апреля 2025 10:11  [199] Мемориальный "Поезд Победы" запустят на ГЖД
15 апреля 2025 09:50  [146] Нижегородка стала одной из самых красивых женщин мира
15 апреля 2025 09:39  [137] Почти половина трудоустроенных нижегородцев ищет подработку
15 апреля 2025 09:14  [147] Энергетики "Т Плюс" поздравили с приближающимся юбилеем Победы ветерана труда Капитолину Егорову
15 апреля 2025 08:00  [456] Россельхознадзор озвучил итоги проверки дельфинария в Нижнем Новгороде
14 апреля 2025 20:00  [852] Актер Марк Эйдельштейн рассказал о травле в нижегородской школе
Общество

Госэкспертиза не одобрила проект строительства метро до площади Сенной

15 апреля 2025 11:23  [108] Общество
Госэкспертиза не одобрила проект строительства метро до площади Сенной

Фото: Александр Воложанин

Госэкспертиза не одобрила проект строительства метро до Сенной площади, следует из Единого государственного реестра заключений.

Главное управление государственной экспертизы выдало отрицательное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий для этапа 2.6. На нем планируется строительство участка линии метрополитена от тупиков за станцией "Горьковская" до станции "Сенная".

Ранее сообщалось, что схему движения на улице Родионова изменят из-за строительства станции метро "Сенная"

Также стало известно, что завершить работы на станциях "Площадь Свободы" и "Сенная" планируют в конце 2026 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Метро Строительство
Поделиться:
Новости по теме
03 апреля 2025 11:24  [860] 50-тонный ротор метрощита "Владимир" достали из котлована на площади Свободы
02 апреля 2025 14:45  [709] Ключевым проектом для Нижнего Новгорода назвали строительство метро
26 марта 2025 12:33  [825] Генподрядчика нижегородского метро оштрафовали на 374 млн рублей
18 марта 2025 17:49  [675] Стало известно, как новые вагоны попадают в нижегородское метро
17 марта 2025 11:25  [721] Метростроевцы готовятся к проходке щитом второго тоннеля с площадки на Сенной
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Премьера Лебединого озера в Нижнем Новгороде: как это было
12 апреля 2025 11:33Премьера "Лебединого озера" в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph