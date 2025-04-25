Первого в этом году энцефалитного клеща нашли в Нижегородской области

В Нижегородской области в 2025 году впервые зафиксирован случай обнаружения клеща, заражённого вирусом клещевого энцефалита. Это произошло в Шахунском округе, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Медики напоминают, что клещевой энцефалит является опасным вирусным заболеванием, которое может привести к тяжелым осложнениям, включая поражение центральной нервной системы, а в некоторых случаях — к летальному исходу.
Кроме того, в этом году уже зафиксирован один случай заболевания клещевым боррелиозом в Дальнеконстантиновском округе.
Всего по данным на 24 апреля специалисты исследовали 424 клеща, снятых как с людей, так и из окружающей среды. С жалобами на укусы клещей в медицинские учреждения области обратились 437 человек, из них 182 — дети. Эти показатели сопоставимы с уровнем прошлого года.
По результатам лабораторных анализов, 14% насекомых оказались заражёнными различными инфекциями:
Так, 55 клещей оказались с боррелиями (возбудители болезни Лайма), 4 — с анаплазмой, и еще 1 насекомое было заражено эрлихиями.
По наблюдениям специалистов, чаще всего клещи нападают на людей в сельской местности — в деревнях, сёлах и на садовых участках.
Медики напоминают о важности профилактики: ношении закрытой одежды при выходе на природу, использовании репеллентов и обязательной проверке тела после прогулок. Также рекомендуется вакцинация против клещевого энцефалита, особенно для жителей эндемичных районов.
Ранее сообщалось, что в апреле в Нижегородской области зарегистрирован рост обращений к медикам по поводу присасывания клещей.
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