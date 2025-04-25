Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
На проезд в нижегородских электричках появились льготы с 25 апреля
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 апреля 2025 15:13  [63] Новые перевозчики выйдут на три маршрута в Нижнем Новгороде
25 апреля 2025 14:54  [107] Холода придут в Нижний Новгород в выходные
25 апреля 2025 14:20  [281] Первого в этом году энцефалитного клеща нашли в Нижегородской области
25 апреля 2025 14:00  [114] Детскую поликлинику на 300 посещений построят в Городце
25 апреля 2025 13:29  [215] Нижегородцы смогут рассчитывать на основной родительский доход
25 апреля 2025 12:30  [194] Мясо с антибиотиками нашли в Нижегородской области
25 апреля 2025 12:15  [621] Пять нижегородских вузов включили в число лучших в России
25 апреля 2025 12:00  [152] Весной нижегородцы стали чаще смотреть фильмы со смартфонов
25 апреля 2025 11:56  [161] В Госдуме предложили ввести ограничения скорости для курьеров на СИМ
25 апреля 2025 11:45  [174] Врачи НОДКБ спасли годовалого ребенка, подавившегося орехом
Общество

Первого в этом году энцефалитного клеща нашли в Нижегородской области

25 апреля 2025 14:20  [281] Общество
Энцефалитного клеща впервые в этом году нашли в Шахунском округе

В Нижегородской области в 2025 году впервые зафиксирован случай обнаружения клеща, заражённого вирусом клещевого энцефалита. Это произошло в Шахунском округе, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Медики напоминают, что клещевой энцефалит является опасным вирусным заболеванием, которое может привести к тяжелым осложнениям, включая поражение центральной нервной системы, а в некоторых случаях — к летальному исходу.

Кроме того, в этом году уже зафиксирован один случай заболевания клещевым боррелиозом в Дальнеконстантиновском округе.

Всего по данным на 24 апреля специалисты исследовали 424 клеща, снятых как с людей, так и из окружающей среды. С жалобами на укусы клещей в медицинские учреждения области обратились 437 человек, из них 182 — дети. Эти показатели сопоставимы с уровнем прошлого года.

По результатам лабораторных анализов, 14% насекомых оказались заражёнными различными инфекциями:

Так, 55 клещей оказались с боррелиями (возбудители болезни Лайма), 4 — с анаплазмой, и еще 1 насекомое было заражено эрлихиями.

По наблюдениям специалистов, чаще всего клещи нападают на людей в сельской местности — в деревнях, сёлах и на садовых участках.

Медики напоминают о важности профилактики: ношении закрытой одежды при выходе на природу, использовании репеллентов и обязательной проверке тела после прогулок. Также рекомендуется вакцинация против клещевого энцефалита, особенно для жителей эндемичных районов.

Ранее сообщалось, что в апреле в Нижегородской области зарегистрирован рост обращений к медикам по поводу присасывания клещей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Клещи Роспотребнадзор
Поделиться:
Новости по теме
14 апреля 2025 12:16  [526] Парки Нижнего Новгорода успели обработать от клещей перед апрельскими снегопадами
31 марта 2025 12:31  [553] Вакцину от клещевого энцефалита купят для Нижегородской области за 6 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Intervals в объективе: чем удивляет фестиваль в 2025 году
25 апреля 2025 12:34Intervals в объективе: чем удивляет фестиваль в 2025 году
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph