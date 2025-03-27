Вакцину от клещевого энцефалита купят для Нижегородской области за 6 млн рублей

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Нижегородский минздрав приобретает 14 460 доз вакцины для профилактики клещевого энцефалита. Соответствующая документация появилась на сайте госзакупок.
Ведомство планирует потратить на закупку вакцины более 6 млн рублей.
Напомним, активность клещей в Нижегородской области уже началась. С начала года у одного укушенного нижегородца уже подтвержден клещевой боррелиоз.
Клещи переносят множество болезней, опасных для здоровья человека. Специалисты советуют вакцинироваться от клещевого энцефалита, чтобы снизить риски заболевания и предотвратить распространение инфекций.
Ранее сообщалось, региональный минздрав закупит вакцины для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка за 7,1 млн рублей.
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