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Общество

Вакцину от клещевого энцефалита купят для Нижегородской области за 6 млн рублей

31 марта 2025 12:31  [126] Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский минздрав приобретает 14 460 доз вакцины для профилактики клещевого энцефалита. Соответствующая документация появилась на сайте госзакупок.

Ведомство планирует потратить на закупку вакцины более 6 млн рублей. 

Напомним, активность клещей в Нижегородской области уже началась. С начала года у одного укушенного нижегородца уже подтвержден клещевой боррелиоз.

Клещи переносят множество болезней, опасных для здоровья человека. Специалисты советуют вакцинироваться от клещевого энцефалита, чтобы снизить риски заболевания и предотвратить распространение инфекций.

Ранее сообщалось, региональный минздрав закупит вакцины для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка за 7,1 млн рублей.

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Теги:
Вакцина Клещи Минздрав
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