Парки Нижнего Новгорода успели обработать от клещей перед апрельскими снегопадами

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В Нижнем Новгороде успели провести акарицидную обработку восьми крупных парков до резкого похолодания, случившегося в начале апреля. Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов города.
Обработку провели в Автозаводском парке (включая оба парковых озера), парке "Дубки", парке Станкозавода, "Светлоярском" парке, парке Свердлова, а также на Щелоковском хуторе.
По информации специалистов, клещи погибают в течение первых суток после применения препарата. В 2024 году при обработке использовался специальный прилипатель — он помогает веществу лучше закрепляться на траве и других поверхностях.
Благодаря этой технологии эффективность обработки сохраняется даже при неблагоприятной погоде — осадки и снег не снижают результат. Тем не менее, специалисты продолжают мониторинг всех обработанных территорий.
"В случае необходимости будет проведена повторная обработка", — отметили в ответе на запрос НИА "Нижний Новгород".
В департаменте благоустройства города уточнили, что другие зелёные зоны планируется обработать позже, как только установится подходящая погода.
Для эффективной дезинсекции необходимо соблюдение нескольких условий: отсутствие осадков за день до, в день и после обработки, безветренная погода и температура воздуха от +5 до +25 градусов.
Ранее синоптики прогнозировали приход в регион 20-градусного тепла, которое может продержаться и на следующей неделе. Однако специалисты не исключают возврата снегопадов и ночных заморозков.
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