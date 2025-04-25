Возможное разделение Нижегородского района снова обсудят с жителями Политика

Решение о возможном разделении Нижегородского района будет принято по результатам комплексного исследования и с учетом мнения жителей. Об этом 24 апреля сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на встрече с главредами нижегородских СМИ.

По словам главы города, в Нижегородском районе уже прошло несколько обсуждений этого вопроса при участии представителей Общественной палаты Нижнего Новгорода.

"В любом случае, роста расходов на аппарат происходить не должно. Есть оптимизационные мероприятия, все будет происходить в рамках смет", - подчеркнул Шалабаев.

Он также отметил, что обсуждения будут продолжены.

"Нужно понять, насколько это необходимо, насколько такое решение отвечает интересам жителей. Эта работа продолжается, и когда будет принято решение, то мы это решение обсудим", - сказал мэр.

Градоначальник напомнил, что внутрирайонное деление городов и районов региона устанавливается законом Нижегородской области.

"То есть, если будет признано целесообразным разделение Нижегородского района, то будет приниматься соответствующий закон", - резюмировал глава города.

Ранее сообщалось, что решение о разделении Нижегородского района могут принять уже весной 2025 года.