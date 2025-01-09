Началось обсуждение вопроса о разделении Нижегородского района Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Общественная палата Нижнего Новгорода приступила к обсуждению возможности разделения Нижегородского района на две части, сообщает "Коммерсантъ-Приволжье".

Как заявил глава комиссии по МСУ Кирилл Карташев на заседании 23 января, в ближайшие дни будет сформирована рабочая группа, которая займется организацией встреч с местными жителями и экспертами. По итогам этих мероприятий планируется собрать всеобъемлющее мнение специалистов. Лишь после тщательного анализа будет принято окончательное решение, подчеркнул Карташев. Эту инициативу поддержал председатель ОП Сергей Горин, отметив, что он давно задумывался над этим вопросом.

Нижегородский мэр Юрий Шалабаев уточнил, что речь не идет о перераспределении ресурсов в пользу центра за счет других частей района. Он уверен, что каждая территория требует индивидуального подхода к управлению. По мнению градоначальника, открытое обсуждение позволит выявить все преимущества и недостатки предлагаемого разделения.

Напомним, ранее подобные предложения уже обсуждались, но осенью 2024 года администрация города вернулась к рассмотрению данного вопроса. Тогда Шалабаев выступил с инициативой обсудить возможность разделения района на платформе Общественной палаты.

На данный момент Нижегородский район охватывает площадь около 67 квадратных километров и включает в себя исторические и деловые кварталы, а также жилые районы Верхние Печеры и Медвежья долина. Предполагается, что после возможного разделения основное внимание в центре города будет уделено сохранению культурных памятников и улучшению дорожной сети, учитывая высокую транспортную нагрузку. В жилых массивах приоритетными станут вопросы содержания инженерных коммуникаций и социальной инфраструктуры.

Ранее Юрий Станкевич обратил внимание на экономическую выгоду слияния Кстова и Нижнего Новгорода.