Двух "Граждан СССР"* приговорили к двум годам колонии в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде вынесен приговор двум сторонникам экстремистского движения "Граждане СССР"*, сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону.
С марта 2021 года по май 2023-го осужденные проводили собрания местной ячейки, активно вовлекали в свою деятельность новых участников, а также изготавливали и распространяли агитационные материалы.
Следственные органы возбудили в их отношении уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ — "Организация деятельности экстремистской организации". В ходе расследования была собрана обширная доказательная база.
Рассмотрев материалы дела, суд признал обоих виновными. Каждый из них получил по два года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также по полгода ограничения свободы после отбытия основного срока.
* Организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+