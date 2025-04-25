Двух "Граждан СССР"* приговорили к двум годам колонии в Нижнем Новгороде Происшествия

В Нижнем Новгороде вынесен приговор двум сторонникам экстремистского движения "Граждане СССР"*, сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону.

С марта 2021 года по май 2023-го осужденные проводили собрания местной ячейки, активно вовлекали в свою деятельность новых участников, а также изготавливали и распространяли агитационные материалы.

Следственные органы возбудили в их отношении уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ — "Организация деятельности экстремистской организации". В ходе расследования была собрана обширная доказательная база.

Рассмотрев материалы дела, суд признал обоих виновными. Каждый из них получил по два года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также по полгода ограничения свободы после отбытия основного срока.

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.