Трем жительницам Шахуньи грозит до 6 лет колонии за экстремизм

Фото:
Три нижегородки пойдут под суд за участие в экстремистской организации, сообщили в региональном управлении МВД.
По данным полиции, с февраля 2020 года по август 2021 года три женщины, проживающие в Шахунье, распространяли идеи запрещённой организации среди местного населения. Они проводили встречи с горожанами и участвовали в тайных собраниях.
Во время обысков у женщин были обнаружены компьютеры, планшеты, мобильные телефоны, литература и другие предметы, которые могут служить доказательствами. Нижегородкам предъявлено обвинение в организации деятельности экстремистской организации.
В конце января 2025 года уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в Шахунский межрайонный суд для рассмотрения по существу.
Женщинам грозит лишение свободы на срок до шести лет.
Ранее сообщалось, что Госдума РФ готовит проект о запрете сатанизма.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+