Трем жительницам Шахуньи грозит до 6 лет колонии за экстремизм

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Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Три нижегородки пойдут под суд за участие в экстремистской организации, сообщили в региональном управлении МВД.

По данным полиции, с февраля 2020 года по август 2021 года три женщины, проживающие в Шахунье, распространяли идеи запрещённой организации среди местного населения. Они проводили встречи с горожанами и участвовали в тайных собраниях.

Во время обысков у женщин были обнаружены компьютеры, планшеты, мобильные телефоны, литература и другие предметы, которые могут служить доказательствами. Нижегородкам предъявлено обвинение в организации деятельности экстремистской организации.

В конце января 2025 года уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в Шахунский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

Женщинам грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ готовит проект о запрете сатанизма.

 

 

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Теги:
Религия Суд Экстремизм
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