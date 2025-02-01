Трем жительницам Шахуньи грозит до 6 лет колонии за экстремизм Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Три нижегородки пойдут под суд за участие в экстремистской организации, сообщили в региональном управлении МВД.

По данным полиции, с февраля 2020 года по август 2021 года три женщины, проживающие в Шахунье, распространяли идеи запрещённой организации среди местного населения. Они проводили встречи с горожанами и участвовали в тайных собраниях.

Во время обысков у женщин были обнаружены компьютеры, планшеты, мобильные телефоны, литература и другие предметы, которые могут служить доказательствами. Нижегородкам предъявлено обвинение в организации деятельности экстремистской организации.

В конце января 2025 года уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в Шахунский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

Женщинам грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ готовит проект о запрете сатанизма.