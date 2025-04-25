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Культура и отдых

Триумфальная арка XIX века может обойтись Нижнему Новгороду в 315 млн рублей

25 апреля 2025 18:30  [42] Культура и отдых
Объявлен конкурс на строительство Тримуфальной арки в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин и из концепции ООО "Проектно-строительная компания "КАЛЛИКРАТ"

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Объявлен конкурс на поиск подрядчика по подготовке проектной документации, выполнению инженерных изысканий и строительству объекта: "Устройство выставочного пространства в районе домов №20, 22 по улице Советской с восстановлением "Триумфальной арки". Об этом сообщается на сайте государственных закупок. 

По имеющейся информации, на эти цели предусмотрено 314,8 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода". Заявки принимаются до 15 мая. 

В предпроектной документации - концепции восстановления арки, отмечается, что чертежи разработаны на основе проведенного сравнительного анализа исторических фотографий Триумфальной арки и обмерных исследований соседних домов ("Доходный дом Н.А. Бугрова" и "Ансамбль Макарьевской полицейской и пожарной части.1.Главный корпус. 2. Флигель"). 

"Предположительно, Триумфальная арка представляло собой строение на кирпичном фундаменте в основе которого был силовой каркас из металлических элементов с обшивкой доской, окрашенной в светлый цвет (предположительно в белый). Основные объемы угловых башен имели дощатую обшивку с имитацией рустов. В покрытии кровель башен были использованы штучные элементы из меди. Остальные участки кровли - из фальцевого металла", - говорится в предпроектной документации. Ее разработало общество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "КАЛЛИКРАТ". 

Были изучены три варианта размещения арки: в исторических габаритах на историческом местоположении; перенос с уменьшением исторических габаритов на 15%; перенос с уменьшением исторических габаритов на 21%.

Но, отмечают авторы проекта, из-за расположения в том районе водонапорной трубы и учитывая её защитную зону, расположение арки при воссоздании на найденных останцах фундамента технически невозможно.

Возможно воссоздание арки путём её "сдвига" от исторического месторасположения, что повлечёт за собой комплекс обязательных мероприятий по проектированию и строительно-монтажные работы по устройству дополнительного защитного кожуха для трубы, а, соответственно, значительное увеличение стоимости и сроков реализации. Кроме того, без изменения исторических пропорций арки, одна из опор будет располагаться на существующей проезжей части улицы Советской.

В качестве альтернативы предлагается сместить объект на 10-20 метров от исторического, "вглубь" от красной линии ул. Советской. Этот вариант не потребует значительных административных и финансовых затрат. 

При этом, найденные предполагаемые конструкции фундамента арки и часть мостовой XIX века, после их реставрации и консервации и укрытия высокопрочным стеклом, могут стать уникальными объектами показа расширяя туристическую привлекательность Старого Канавина, особенно, в совокупности с воссозданной Триумфальной аркой и музеем трамваем.

В описании объекта закупки указано, что необходимо выполнить обустройство экспозиции, выявленной путем археологических раскопок фрагментов основания оригинальной триумфальной арки. 

Основные материалы: 

  • Выставочное пространство - крытое, остекленное.
  • Металлический каркас в чёрном/тёмно-сером цвете (с фальшдеталями имитирующий клёпаные конструкции)
  • Кровля – фальцевая, черного цвета, остекленная (для освещения внутреннего пространства) 
  • Ограждающие конструкции фасада, формирующего очертание внутреннего двора - высокие витражи, а также панели фиброцементных плит имитирующих дерево.
  •  Вынос сетей инженерных коммуникаций попадающих в зону строительства объекта;
  •  При необходимости предусмотреть перекладку сетей наружного освещения вдоль дома № 20 по ул. Советская.

Завершить работы по восстановлению "триумфальной арки" будет необходимо до 10 августа 2026 года, по размещению универсального выставочного пространства с благоустройством прилегающей территории - до 15 ноября 2026 года. 

Ранее сообщалось, что МКУ "ГлавУКС Нижнего Новгорода" подготовило задание на проектирование Триумфальной арки. 

Элементы Триумфальной арки XIX века обнаружили во время земляных работ на улице Советской в 2024 году. Известно, что объект возвели по проекту архитектора Шехтеля к приезду императора Николая II в 1896 году.

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Теги:
Археология История Реконструкция
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