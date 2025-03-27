500-летние соляные колодцы вновь появились на мелеющей Волге в Балахне Культура и отдых

Фото: администрация Балахнинского округа

Понижение уровня воды в Волге вновь обнажило остатки древних соляных колодцев на территории Балахны. Об этом сообщает администрация округа в социальных сетях.

Пять рассолоподъемных труб, возраст которых превышает 500 лет, стали видны после очередного обмеления реки в районе бывшей мебельной фабрики. Подобная ситуация уже наблюдалась в 2016 году.

Впервые эти артефакты были подробно изучены археологами под руководством кандидата исторических наук Татьяны Гусевой в 1993 году.

На этот раз уникальные объекты вновь зафиксировали сотрудники Балахнинского музейного комплекса. По их словам, колодцы относятся к бывшему Балахонскому усолью и, по мнению исследователей, были сооружены не позднее XVI века.

Как рассказала директор музея Мария Карташова, трубы считаются старейшими элементами солеваренного промысла в Балахне. Однако из-за регулярных разливов Волги концентрация соляного раствора в этих местах снижалась, и выварка соли становилась нерентабельной.

Впоследствии колодцы на берегу были заброшены, а новые рассолоподъемные трубы начали устанавливать уже в городской черте. В отличие от старых, каждая из них имела свое собственное имя или название.

Ранее сообщалось, 1,5 млрд рублей необходимо на музеефикацию уникального волжского судна-беляны, обнаруженного туристами на реке Ветлуга.