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Культура и отдых

Нижний Новгород готовится к восстановлению Триумфальной арки к 2026 году

18 марта 2025 11:32  [91] Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

МКУ "ГлавУКС Нижнего Новгорода" подготовило задание на проектирование Триумфальной арки. Об этом ИА "Время Н" сообщили в мэрии.

Сейчас идет работа над конкурсной документацией для выбора генподрядчика. Он должен будет разработать проект, который включает не только восстановление исторического объекта, но и благоустройство прилегающей территории, и построить арку. Пока точные сроки начала этих работ неизвестны. 

Напомним, элементы Триумфальной арки XIX века обнаружили во время земляных работ на улице Советской в 2024 году. 

Триумфальная арка была возведена по проекту архитектора Шехтеля к приезду императора Николая II в 1896 году. Чертежей постройки не сохранилось, однако есть возможность восстановления объекта по фото. Вообще рассматриваются разные варианты сохранения исторического объекта, в частности, музеефицировать останцы, поместив их под стекло, или воссоздать копию арки рядом с оригинальной.  

Также сообщалось, что восстановить Триумфальную арку планируют к 2026 году, когда Нижний Новгород отметит юбилей Всероссийской промышленной выставки. 

Кроме того, археологи нашли несколько артефактов XIX века при строительстве метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде.

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Теги:
История ОКН Реконструкция
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