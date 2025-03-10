Нижний Новгород готовится к восстановлению Триумфальной арки к 2026 году Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

МКУ "ГлавУКС Нижнего Новгорода" подготовило задание на проектирование Триумфальной арки. Об этом ИА "Время Н" сообщили в мэрии.

Сейчас идет работа над конкурсной документацией для выбора генподрядчика. Он должен будет разработать проект, который включает не только восстановление исторического объекта, но и благоустройство прилегающей территории, и построить арку. Пока точные сроки начала этих работ неизвестны.

Напомним, элементы Триумфальной арки XIX века обнаружили во время земляных работ на улице Советской в 2024 году.

Триумфальная арка была возведена по проекту архитектора Шехтеля к приезду императора Николая II в 1896 году. Чертежей постройки не сохранилось, однако есть возможность восстановления объекта по фото. Вообще рассматриваются разные варианты сохранения исторического объекта, в частности, музеефицировать останцы, поместив их под стекло, или воссоздать копию арки рядом с оригинальной.

Также сообщалось, что восстановить Триумфальную арку планируют к 2026 году, когда Нижний Новгород отметит юбилей Всероссийской промышленной выставки.

Кроме того, археологи нашли несколько артефактов XIX века при строительстве метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде.