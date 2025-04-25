Верховный суд РФ отправил на пересмотр дело Вячеслава Югая о взятках Происшествия

Верховный суд Российской Федерации отменил решения нижестоящих инстанций по делу бывшего генерального директора ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслава Югая. Об этом сообщили в судебной коллегии по уголовным делам, пишет "Ъ-Приволжье".

В 2023 году Нижегородский областной суд признал Вячеслава Югая виновным в получении взяток и приговорил его к 13 годам лишения свободы со штрафом в размере 200 млн рублей. Первый кассационный суд в 2024 году оставил этот приговор без изменений.

По версии следствия, руководитель дочерней структуры "Газпрома" через своих подчиненных получал вознаграждения от подрядчиков. Среди переданных ценностей были смартфоны Apple, денежные средства, кофемашина, бытовая техника и банная купель. Взамен подрядчики получали своевременную оплату по контрактам и заключение новых договоров. Сам Вячеслав Югай свою вину отрицал.

Рассмотрев кассационные жалобы осужденного и его адвокатов, Верховный суд согласился с их доводами. Суд отметил, что в период с 2010 по 2019 годы, когда, по версии обвинения, совершались преступления, Вячеслав Югай не являлся должностным лицом в понимании примечания 1 к статье 285 Уголовного кодекса РФ.

Поправки, уточняющие статус руководителей компаний с государственным участием, были внесены в законодательство только в 2021 году. Следовательно, Югай не мог быть привлечен к ответственности за должностные преступления против государственной власти и интересов государственной службы на основании прежней редакции закона.

Учитывая выявленные нарушения, Верховный суд направил уголовное дело на новое рассмотрение в Нижегородский областной суд. Именно эта инстанция ранее не обратила внимания на несоответствие обвинения требованиям уголовного закона.

При этом Вячеславу Югаю продлили срок содержания под стражей до 8 июля 2025 года.