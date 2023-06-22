Бывшего гендиректора "Газпром трансгаз НН" Вячеслава Югая отправили за решётку на 13 лет Происшествия

Нижегородский районный суд областного центра вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслава Югая. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородскорй области.

Напомним, суд арестовал Югая в июле 2021 года за вымогательство и получение взяток в крупном размере за подключение объектов к газу.

В частности, в уголовном деле фигурировали 10 различных эпизодов по ст. 290 УК РФ (взятки), а также ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В ходе предварительного расследования на имущество и денежные средства обвиняемого был наложен арест, а он сам заключён под стражу. Уголовное дело было передано в суд в декабре 2021 года.

Было установлено, что с 2016 года по июль 2020 года генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" неоднократно через своих подчинённых получал взятки от представителей фирм-контрагентов за общее покровительство и беспрепятственное осуществление деятельности. Размер взятки составлял около 3% от суммы контракта.

В случае отказа организовывалась претензионная работа, что негативно сказывалось на деловой репутации компаний. Общий размер полученных денежных средств превысил 6 млн рублей.

Кроме того, в феврале 2020 года обвиняемый фиктивно устроил в компанию свою супругу, которая фактически проживала в Москве, но тем не менее, ежемесячно исправно получала зарплату в размере около 100 тысяч рублей.

Ни во время следствия, ни на судебном заседании Югай не признал свою вину. Тем не менее, приговором суда он признан виновным по ч. 2, п. "в" ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в значительном, крупном и в особо крупном размерах), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему придётся выплатить штраф в размере 200 млн рублей.

Напомним, экс-руководителя подразделения "Газпром трансгаз Нижний Новгород" осудили на 4 года условно за посредничество во взяточничестве.