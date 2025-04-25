Трудинспекция помогла восстановить права более 870 нижегородских сотрудников

Благодаря мерам, принятым Государственной инспекцией труда в Нижегородской области, в марте 2025 года удалось восстановить трудовые права свыше 870 работников из 17 организаций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным инспекции, общая сумма задолженности по заработной плате, которую предприятия погасили, превысила 102 миллиона рублей.
Руководитель региональной Гострудинспекции Илья Мошес отметил, что защита трудовых прав сотрудников остается одной из главных задач ведомства.
"Мы продолжим совершенствовать систему профилактики нарушений и оперативного реагирования на подобные случаи", — подчеркнул он.
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