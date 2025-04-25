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Спорт

Сроки открытия центра бокса в Городце сдвинулись на конец июня

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Сроки открытия центра бокса в Городце сдвинулись на конец июня

Фото: Александр Воложанин

Торжественное открытие Центра бокса в Городце снова перенесли. На этот раз на 28 июня, сообщил инициатор проекта, заслуженный мастер спорта и руководитель госпредприятия "Лидеры спорта" Андрей Гоголев на своей странице во "ВКонтакте".

"Центр бокса в городе Городец — проект, который с нуля вырос на древней земле, вобрал в себя дух истории и силу новой эпохи — выходит на финишную прямую", — отметил Гоголев.

Он подчеркнул, что все строительные работы были выполнены в строгом соответствии с проектной документацией, действующими нормами и государственными стандартами. В настоящее время объект готовится к прохождению государственной приемки, сдаче и вводу в эксплуатацию.

Центр бокса построен рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом "Александр Невский". На реализацию проекта было выделено свыше 100 млн рублей.

Изначально строительство вело предприятие "Линкор", однако контракт с ним был расторгнут. После этого работы продолжила компания "Петропроект" из Санкт-Петербурга.

Первоначально завершение строительства планировали в 2024 году, а сдачу объекта — до 1 апреля. Позднее дату перенесли на 31 мая, затем — на 12 июня.

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Теги:
Бокс Городец Строительство
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