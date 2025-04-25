Экс-ректор НГЛУ Никонова пробудет под стражей до 26 мая Происшествия

Суд продлил срок содержания под стражей для экс-ректора НГЛУ им. Добролюбова Жанны Никоновой до 26 мая включительно, сообщает ИА "В Городе N".

При этом суд изменил меру пресечения для другой фигурантки данного уголовного дела - главы Института непрерывного образования НГЛУ Юлии Чичериной: она переведена из СИЗО под домашний арест до 26 июня.

Напомним, что бывшего ректора Нижегородского лингвистического университета задержали в феврале в Москве.

Следствие полагает, что Никонова незаконно выписывала премии сотрудникам вуза и похитила более 1 млн рублей, сама экс-ректор в суде не признала предъявленные обвинения и подчеркнула, что "следствие во всем разберется".