Многочисленные нарушения выявлены в НГЛУ имени Добролюбова Общество

В Нижегородском государственном лингвистическом университете имени Н.А. Добролюбова обнаружены многочисленные нарушения трудового законодательства. Проверку провела Гострудинспекция в Нижегородской области совместно с региональной прокуратурой.

В ходе инспекции зафиксированы проблемы в организации охраны труда, несоблюдение требований к условиям работы сотрудников и отсутствие необходимых медицинских обследований.

В частности, у 19 сотрудников не был проведен вводный инструктаж по охране труда, а у одного работника — с нарушением сроков. Не предоставлены протоколы проверки знаний в этой сфере.

Кроме того, в университете не была проведена специальная оценка условий труда на рабочем месте водителя. Работники не ознакомлены с картами профессиональных рисков. Водитель допущен к работе без обязательного медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования.

Также выяснилось, что электромонтер не обеспечен средствами индивидуальной защиты, а сотрудники не получили необходимые дерматологические средства и смывающие составы. В трудовых договорах водителя и электромонтера не указаны условия труда.

За выявленные нарушения предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ. Материалы проверки переданы в прокуратуру Нижегородского района для дальнейшего разбирательства.

Напомним, что сейчас под следствием находятся бывший ректор НГЛУ Жанна Никонова и директор Института непрерывного образования Юлия Чичерина. Они обвиняются в хищении более 1 млн рублей.