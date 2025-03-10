Четыре громких задержания произошло в нижегородских вузах в 2025 году Происшествия

С начала 2025 года в вузах Нижнего Новгорода произошло сразу несколько громких задержаний среди руководящего состава. Очевидно, что ситуация в сфере высшего образования на уровне региона сейчас далека от идеальной.

В середине января был задержан ректор Нижегородского государственного агротехнологического университета Игорь Воротников. Преподаватели и сотрудники НГАТУ рассказали о многочисленных злоупотреблениях со стороны руководителя вуза. По данным следователей, Воротников организовал схему по фиктивному зачислению студентов. В настоящее время арест ректору НГАТУ продлен до 13 мая, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В феврале силовики пришли за экс-ректором Нижегородского лингвистического университета Жанной Никоновой. Как сообщили в Следственном комитете, экс-ректор НГЛУ подозревается в превышении должностных полномочий и махинациях с бюджетными средствами. Несмотря на то, что в суде Жанна Никонова заявила о своей невиновности, ее вместе с сообщниками отправили в СИЗО до 26 апреля.

В марте череда задержаний среди руководящего состава нижегородских вузов продолжилась. Так, 12 марта внимание следователей привлек ректор нижегородского филиала РАНХиГС, депутат Заксобрания Нижегородской области Александр Парамонов. Стало известно, что возбуждено уголовное дело по факту взяток в нижегородском филиале вуза, а в числе подозреваемых оказались сам ректор и его коллеги.

Наконец, утром 13 марта силовики задержали руководителей Приволжского медуниверситета в Нижнем Новгороде: это проректор и начальник службы закупок вуза. В Следственном комитете уже сообщили, что расследуется дело о многомиллионных хищениях в ПИМУ.

Напомним также, что в СИЗО Калининграда находится экс-ректор Нижегородского университета им. Минина Александр Федоров, в отношении которого возбуждено сразу несколько уголовных дел.

Следует отметить, что и в городском образовании Нижнего Новгорода не все спокойно. Так, директора Нижегородской кадетской школы в начале марта обвинили в хищении 100 тысяч рублей, в образовательном учреждении прошли обыски.