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Общество

"День нижегородского заката" прошёл в российских городах

26 апреля 2025 14:35  [3] Общество
День нижегородского заката прошёл в российских городах

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

24 апреля в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке и Самаре — на больших экранах транслировали красочные виды закатов над Нижним Новгородом. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём Telegram-канале.

"24-го апреля мы негласно объявили День нижегородского заката", — отметил глава региона.

По его словам, традиция наблюдать за уходящим солнцем над знаменитой Стрелкой напоминает японскую традицию любования цветением сакуры. Никитин призвал всех поддержать и полюбить новую нижегородскую традицию.

Кроме того, как добавил губернатор, кадры нижегородских закатов также показали в Нью-Йорке и Дубае.

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Теги:
Глеб Никитин Праздники Фестиваль
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