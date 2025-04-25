"День нижегородского заката" прошёл в российских городах Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

24 апреля в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке и Самаре — на больших экранах транслировали красочные виды закатов над Нижним Новгородом. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём Telegram-канале.

"24-го апреля мы негласно объявили День нижегородского заката", — отметил глава региона.

По его словам, традиция наблюдать за уходящим солнцем над знаменитой Стрелкой напоминает японскую традицию любования цветением сакуры. Никитин призвал всех поддержать и полюбить новую нижегородскую традицию.

Кроме того, как добавил губернатор, кадры нижегородских закатов также показали в Нью-Йорке и Дубае.