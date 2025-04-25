Фестиваль Intervals 2025 в Нижнем Новгороде привлёк гостей города Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Фестиваль медиаискусства Intervals (0+) в Нижнем Новгороде привлёк большое внимание горожан и гостей города — на площадках мероприятия образовались длинные очереди.

Intervals в этом году особенно масштабен: работы медиахудожников из более чем десяти стран размещены почти на двух десятках локаций в разных частях города, как в закрытых помещениях, так и на открытых пространствах. Все инсталляции доступны для посещения бесплатно, что ещё больше способствует высокому интересу публики.

Одной из ключевых локаций фестиваля стала территория Нижегородской ярмарки. Здесь зрители могут увидеть медиаряд на фасаде Главного ярмарочного дома, а также познакомиться с другими работами современных художников, использующих передовые технологии и новые формы выражения.

Intervals продолжает укреплять статус Нижнего Новгорода как одного из центров современного медиаискусства в России.

Напомним, что фестиваль продлится до 27 апреля.