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Общество

Орлана-белохвоста заметили в Керженском заповеднике

26 апреля 2025 15:38  [84] Общество
Орлана-белохвоста заметили в Керженском заповеднике

Фото: страница Керженского заповедника Вконтакте

Орлана-белохвоста заметили в Керженском заповеднике на территории Нижегородской области. Об этом сообщается на официальной странице заповедника в соцсети.

По данным специалистов, редкую птицу инспекторы увидели во время выполнения контрольно-надзорных мероприятий на реке Керженец. 

Как отмечается, вероятно, орлан гнездится в заповеднике. Данный вид занесен в Красную книгу Российской Федерации.

Орлан-белохвост является крупной птицей, длина тела которой составляет 85-99 см, размах крыльев 2 метра и более. Питается орлан в основном рыбой.

Ранее сообщалось, что в 2025 году природная весна наступила в Керженском заповеднике Нижегородской области на две недели раньше.

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Теги:
Заповедник Птицы
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