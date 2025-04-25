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Орлана-белохвоста заметили в Керженском заповеднике на территории Нижегородской области. Об этом сообщается на официальной странице заповедника в соцсети.
По данным специалистов, редкую птицу инспекторы увидели во время выполнения контрольно-надзорных мероприятий на реке Керженец.
Как отмечается, вероятно, орлан гнездится в заповеднике. Данный вид занесен в Красную книгу Российской Федерации.
Орлан-белохвост является крупной птицей, длина тела которой составляет 85-99 см, размах крыльев 2 метра и более. Питается орлан в основном рыбой.
Ранее сообщалось, что в 2025 году природная весна наступила в Керженском заповеднике Нижегородской области на две недели раньше.
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