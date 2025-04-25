Орлана-белохвоста заметили в Керженском заповеднике Общество

Фото: страница Керженского заповедника Вконтакте

Орлана-белохвоста заметили в Керженском заповеднике на территории Нижегородской области. Об этом сообщается на официальной странице заповедника в соцсети.

По данным специалистов, редкую птицу инспекторы увидели во время выполнения контрольно-надзорных мероприятий на реке Керженец.

Как отмечается, вероятно, орлан гнездится в заповеднике. Данный вид занесен в Красную книгу Российской Федерации.

Орлан-белохвост является крупной птицей, длина тела которой составляет 85-99 см, размах крыльев 2 метра и более. Питается орлан в основном рыбой.

Ранее сообщалось, что в 2025 году природная весна наступила в Керженском заповеднике Нижегородской области на две недели раньше.