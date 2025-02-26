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Общество

Снегири прилетели к экоцентру Керженского заповедника лишь в феврале

28 февраля 2025 13:35  [81] Общество

Фото: группа "Заповедник Керженский" Вконтакте

Возле экоцентра Керженского заповедника заметили снегирей, которые прилетели к кормушке. Об этом сообщили на официальной странице заповедной территории в соцсетях.  

Обычно эти птицы посещают кормушки с ноября по середину марта, однако в этом году их появление задержалось – снегири прилетели лишь в феврале.  

Как пояснили сотрудники заповедника, причиной стало отсутствие снежного покрова. В мягкую зиму птицы смогли найти достаточно корма в лесу и не нуждались в дополнительной подкормке. Сейчас же у кормушек наблюдаются снегири, которые зимовали в этих краях, но с наступлением весны начинают возвращаться на места гнездования в более северные регионы.  

Кроме того, в середине февраля возле экоцентра заметили стаю свиристелей.

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Теги:
Заповедник Птицы Экология
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