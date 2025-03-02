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Общество

Бурые медведи вышли из спячки в зоопарке "Лимпопо"

06 марта 2025 13:32  [92] Общество

Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Бурые медведи Ляля и Балу, обитатели нижегородского зоопарка "Лимпопо", проснулись после зимней спячки, сообщает пресс-служба зоопарка. Их сон продлился чуть больше трех месяцев.

Первым в уличный вольер вышел Балу, чтобы проверить обстановку снаружи. Хищник тщательно все обнюхал, и даже попробовал снег на вкус. Затем Балу терся об ограждения вольера, чтобы очистить свою шерсть после сна.

Ляля присоединилась к нему чуть позже. Насладившись весенней погодой, медведица тоже стала приводить себя в порядок.

Следом за Балу на первую весеннюю прогулку вышла и Ляля, которая также долго принюхивалась к весеннему воздуху, а затем, как и положено даме, начала приводить свой внешний вид в порядок и чистить шерсть.

"После бурых медведей через несколько дней традиционно просыпается и наш гималайский медведь Моган, так что мы ждем его пробуждения, чтобы уже точно констатировать: весна в Нижний Новгород пришла окончательно и бесповоротно", - сообщил Владимир Герасичкин, генеральный директор зоопарка.

Кроме того, у бенгальских тигров Веги и Барсика, а также у белых медведей Умки-Аяны и Николая, начался брачный период. Обычно эти хищники живут в раздельных вольерах, так как в природе они одиночки. Но сейчас у нижегородцев есть возможность увидеть, как эти животные проводят время вместе.

Ранее сообщалось, что в зоопарке родился кенгуренок.

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Теги:
весна Животные Зоопарк
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