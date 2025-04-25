Поселок Школьный Нижегородской области будет упразднен Общество

В Нижегородской области приняли решение о ликвидации поселка Школьный Пуреховского сельсовета г.о.г Чкаловска. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации округа.

Отмечается, что в январе специальная комиссия выезжала на место и заключила, что жилых домов в поселке нет, а архивные данные показали, что земельные участки никому не принадлежат, регистрация недвижимости отсутствует. Школьный стоит пустым уже 20 лет. По имеющейся информации, последний житель покинул его еще в 2005 году. Перспектив восстановления населенного пункта нет.

В феврале 2025 года депутаты Чкаловска признали упразднение поселка обоснованным и поддержали соответствующее решение.

Ранее сообщалось, что депутаты ЗСНО приняли обращение к премьер-министру правительства РФ Михаилу Мишустину по проблематике одноименных деревень в пределах одного округа.