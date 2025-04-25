Дожди идут в Нижний Новгород Общество

Наступившая рабочая неделя в Нижнем Новгороде ознаменуется дождями. Таковы данные сервиса "Яндекс Погода".

Во вторник и среду (29-30 апреля) в областном центре прогнозируется облачная погода, временами будет идти дождь. Температура воздуха днем составит около +10, ночью +5.

В четверг, 1 мая, осадков не ожидается. Придет потеплеет до +14. В пятницу, 2 мая, в городе будет солнечно, но снова возможен дождь, при этом воздух прогреется только до +10.

В субботу, 3 мая, ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков и +15. А в воскресенье, 4 мая, в Нижнем Новгороде будет пасмурно и до +14. Пройдет небольшой дождь.

Ранее сообщалось, что осадки в виде снега наблюдались местами в Нижнем Новгороде 27 и 28 апреля.