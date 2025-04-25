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Общество

Тепло вернётся в Нижний Новгород в начале мая

26 апреля 2025 15:12  [85] Общество
Тепло вернётся в Нижний Новгород в начале мая

Жители Нижнего Новгорода ощутят потепление в начале мая. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Погода".

В начале следующей недели в областном центре еще будет прохладно.

Так, в понедельник 28 апреля температура воздуха составит около +6, а ночью +3.

29 и 30 апреля в городе ожидаются дожди, днем до +10, а ночью не выше +5.

Первым по-настоящему теплым днем станет 3 мая: в этот день будет солнечно, а воздух прогреется до +14.

Ранее сообщалось, что похолодание начнётся в Нижнем Новгороде с 26 апреля. А перед этим в Нижнем Новгороде было зафиксировано рекордное для апреля тепло.

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Погода
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