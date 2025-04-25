Биолог объяснила, какие опасности могут ждать нижегородцев в лесу Общество

Многие нижегородцы традиционно проводят майские праздники на свежем воздухе, отправляясь в леса региона. Доцент кафедры биологии, химии, экологии и методик обучения естественно-географического факультета Мининского университета Надежда Киселева рассказала, с какими рисками можно столкнуться при контакте с дикой природой.

Одной из скрытых угроз ученый назвала растение Волчье лыко. Сейчас оно цветет привлекательными розовыми цветами, что нередко побуждает отдыхающих срывать веточки и забирать их домой. Однако, как предупредила Надежда Киселева, сок свежесломанного растения может вызвать ожоги кожи, покраснения, появление волдырей и язв.

"Цветы Волчьего лыка источают приятный аромат, напоминающий запах сирени, и активно опыляются шмелями и пчёлами. Однако людям долго вдыхать их запах не рекомендуется, поскольку он способен вызывать головную боль. Лучше ограничиться коротким созерцанием и пройти мимо", — подчеркнула специалист.

Еще одной потенциальной опасностью в лесу могут стать кабаны, особенно в весенний период, когда самки выводят потомство. Обычно животные избегают людей, но в случае угрозы для поросят могут проявить агрессию. При обнаружении следов кабанов биолог советует начать шуметь, чтобы отпугнуть животных.

Что касается змей, то страх перед гадюками, по словам эксперта, зачастую преувеличен. Хотя их укус ядовит, серьезную угрозу он представляет в основном для маленьких детей или в случае попадания в сонную артерию. В любом случае, при встрече с агрессивной змеей лучше спокойно отойти в сторону.

Иногда в нижегородских лесах можно встретить тарантула, занесенного в Красную книгу области. Однако последний зафиксированный случай встречи с этим пауком датируется 1998 годом.

А вот клещи остаются реальной угрозой. Они могут переносить опасные заболевания, такие как клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). Чтобы минимизировать риск укуса, важно выбирать закрытую одежду и регулярно очищать ее с помощью клейкого ролика.

Что касается насекомых, то, помимо риска аллергической реакции на укусы пчел или шмелей, в ближайшее время стоит быть осторожнее с шершнями. Их укусы особенно болезненны и опасны, если нападет сразу несколько особей. Комары, обитающие в регионе, паразитарные болезни не переносят, хотя малярийные виды встречаются. Однако, поскольку в регионе нет очагов малярии, угрозы заражения нет.

"Главное правило при посещении леса — уважительно относиться к природе. Мы живем в достаточно безопасных широтах, и важно самим не становиться источником опасности для окружающей среды", — резюмировала Надежда Киселева.

Ранее сообщалось, что случаев бешенства среди животных в Нижегородской области стало меньше.