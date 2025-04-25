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Общество

Работники нижегородского Облсовпрофа прошли диспансеризацию прямо на рабочих местах

28 апреля 2025 15:02  [61] Общество
Работники нижегородского Облсовпрофа прошли диспансеризацию прямо на рабочих местах

Фото: минздрав Нижегородской области

Работники Нижегородского областного Совета профсоюзов прямо на рабочем месте прошли диспансеризацию, направленную на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Такие профосмотры проводятся благодаря заключенному ранее соглашению между минздравом Нижегородской области, Облсовпрофом, Областным профсоюзом медработников и Нижегородской ассоциацией промышленников и предпринимателей (НАПП). Цель проекта – сделать диспансеризацию доступнее для всех работающих нижегородцев. 

«Своим примером сотрудники Облсовпрофа мотивируют и другие коллективы активно участвовать в профилактических медицинских мероприятиях, тем более что для этого не нужно тратить время на посещение поликлиники», – подчеркнул председатель Профсоюза работников здравоохранения Нижегородской области Василий Приказнов.

Профосмотры проводили медицинские работники городской клинической больницы №34 Нижнего Новгорода.

«Буквально на рабочем месте сотрудники Облсовпрофа смогли сдать анализ крови, пройти ЭКГ, получить консультацию терапевта, а также выполнить маммографию и флюорографию в мобильных диагностических комплексах. Выездные форматы диспансеризации набирают популярность у нижегородцев», – отметила главный врач городской клинической больницы №34 Анна Эделева.

Заявки на выездную диспансеризацию в трудовых коллективах Советского района Нижнего Новгорода принимаются по телефону: 437-81-54, доб.707, 708. Результаты диспансеризации будут доступны пациентам в личном кабинете пациента на Госуслугах.

Развитие этого профилактического направления медицины в регионе полностью соответствует задачам нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». 

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли. 

Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

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Теги:
Здравоохранение Нацпроект
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