Нижегородские предприятия получат средства для найма работников из других регионов Экономика

Фото: Александр Воложанин

Правительство Нижегородской области приняло решение направить 77,6 млн рублей из регионального бюджета на выплату субсидий компаниям, которые трудоустраивают работников из других субъектов страны.

Финансовую поддержку получат 12 предприятий. Наибольшая сумма субсидии — 33,7 млн рублей — будет предоставлена Выксунскому металлургическому заводу.

Среди организаций, которым также выделены средства, — "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", "Русполимет", "Окская судоверфь", "Первая ткацкая фабрика" и ПАЗ.

Ранее сообщалось, что нижегородское правительство расширило действующую программу поддержки ИТ-компаний, благодаря чему поддержка распространяется и на специалистов, привлеченных из-за рубежа.

Напомним также, что при нижегородском кадровом центре "Работа России" открылась Академия профессионального роста.