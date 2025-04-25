Сдачу круизного теплохода "Карелия" в Нижнем Новгороде перенесли на конец года Общество

Фото: "Водоходъ"

Завод "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде изменил сроки передачи круизного теплохода проекта "Карелия". Как сообщила компания-заказчик "ВодоходЪ", судно будет готово в четвертом квартале 2025 года.

Изначально спуск теплохода "Николай Жарков" на воду планировали провести 11 июня. Однако из-за санкционных ограничений возникли задержки с поставками импортного оборудования, что повлияло на график строительства.

На сегодняшний день всё необходимое оборудование приобретено, и работы на судне продолжаются в соответствии с новым планом. Часть производственных процессов, включая отделку внутренних помещений теплохода, компания "ВодоходЪ" взяла на себя.

Коммерческие рейсы, запланированные на навигацию 2025 года, отменены. Сейчас формируется новое расписание круизов на 2026 год.

Ранее нижегородские судостроители продемонстрировали первый завершенный интерьер каюты на строящемся круизном лайнере "Николай Жарков".