График работы нижегородских миграционных подразделений изменится в майские Общество

Подразделения по вопросам миграции в Нижегородской области изменят расписание работы в период с 1 по 11 мая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

30 апреля все миграционные отделы завершат прием граждан на один час раньше обычного времени.

С 1 по 12 мая подразделения будут работать по новому графику: они будут закрыты 1, 2, 4, 5, 8, 11 и 12 мая. Кроме того, 3, 6, 7 и 10 мая не будет приема в отделе по оформлению заграничных паспортов на улице Академика Сахарова, 18.

Отдел по вопросам трудовой миграции, расположенный по тому же адресу, будет вести прием 5, 6 и 7 мая. При этом 7 мая рабочий день будет сокращенным.

Изменения коснутся и отделов УМВД на бульваре Юбилейном, 32. 30 апреля они также завершат работу раньше, а с 1 по 11 мая будут закрыты, за исключением 5, 6 и 7 мая. В последний из этих дней прием граждан закончится на час раньше.

Уточнить актуальную информацию о режиме работы можно на официальном сайте ГУ МВД или по телефонам горячих линий.

Ранее сообщалось, что в связи с майскими праздниками расписание электричек изменится в Нижегородской области.