Нелегальных мигрантов нашли на стройке школы в Нижегородской области Происшествия

Фото: скриншот с видео ГУ МВД РФ по Нижегородской области

В Дзержинске сотрудники правоохранительных органов провели проверку на стройке школы с целью контроля соблюдения миграционного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

В ходе рейда проверили 31 иностранного гражданина, работающего на объекте. Сверка данных проводилась с использованием информационных баз МВД России.

По результатам проверки зафиксировано 27 случаев нарушения миграционных правил. В отношении нарушителей составлены административные протоколы. В частности, 13 человек привлечены к ответственности за незаконную трудовую деятельность, один — за нарушение иммиграционных правил, 12 — за несоблюдение режима пребывания в России, включая один случай, связанный с несоответствием цели въезда фактической деятельности.

Каждому из нарушителей назначен штраф в размере 2000 рублей.

Кроме того, в отношении работодателя проводится административное расследование. Оно касается незаконного привлечения к работе 13 иностранных граждан без соответствующих разрешений, а также не уведомления властей о заключении трудовых договоров с 21 мигрантом.

Ранее сообщалось, что в ходе трехдневного рейда в Нижегородской области выявлено 336 административных правонарушений миграционного законодательства.