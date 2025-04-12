Нелегальных мигрантов нашли на стройке школы в Нижегородской области

Фото:
В Дзержинске сотрудники правоохранительных органов провели проверку на стройке школы с целью контроля соблюдения миграционного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
В ходе рейда проверили 31 иностранного гражданина, работающего на объекте. Сверка данных проводилась с использованием информационных баз МВД России.
По результатам проверки зафиксировано 27 случаев нарушения миграционных правил. В отношении нарушителей составлены административные протоколы. В частности, 13 человек привлечены к ответственности за незаконную трудовую деятельность, один — за нарушение иммиграционных правил, 12 — за несоблюдение режима пребывания в России, включая один случай, связанный с несоответствием цели въезда фактической деятельности.
Каждому из нарушителей назначен штраф в размере 2000 рублей.
Кроме того, в отношении работодателя проводится административное расследование. Оно касается незаконного привлечения к работе 13 иностранных граждан без соответствующих разрешений, а также не уведомления властей о заключении трудовых договоров с 21 мигрантом.
Ранее сообщалось, что в ходе трехдневного рейда в Нижегородской области выявлено 336 административных правонарушений миграционного законодательства.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+