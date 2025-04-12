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Происшествия

Нелегальных мигрантов нашли на стройке школы в Нижегородской области

17 апреля 2025 20:10  [103] Происшествия
27 нарушений миграционного законодательства выявлено на стройке школы в Дзержинске

Фото: скриншот с видео ГУ МВД РФ по Нижегородской области

В Дзержинске сотрудники правоохранительных органов провели проверку на стройке школы с целью контроля соблюдения миграционного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

В ходе рейда проверили 31 иностранного гражданина, работающего на объекте. Сверка данных проводилась с использованием информационных баз МВД России.

По результатам проверки зафиксировано 27 случаев нарушения миграционных правил. В отношении нарушителей составлены административные протоколы. В частности, 13 человек привлечены к ответственности за незаконную трудовую деятельность, один — за нарушение иммиграционных правил, 12 — за несоблюдение режима пребывания в России, включая один случай, связанный с несоответствием цели въезда фактической деятельности.

Каждому из нарушителей назначен штраф в размере 2000 рублей.

Кроме того, в отношении работодателя проводится административное расследование. Оно касается незаконного привлечения к работе 13 иностранных граждан без соответствующих разрешений, а также не уведомления властей о заключении трудовых договоров с 21 мигрантом.

Ранее сообщалось, что в ходе трехдневного рейда в Нижегородской области выявлено 336 административных правонарушений миграционного законодательства. 

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Теги:
Дзержинск Мигранты рейды
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