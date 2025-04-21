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Общество

Силовики устроили облаву на мигрантов в нижегородском хостеле

21 апреля 2025 18:49  [104] Общество
Силовики устроили рейд по мигрантам в нижегородском хостеле

В Нижнем Новгороде силовики провели рейд на территории хостела в Канавинском районе, сообщает РИА Новости.

Мероприятие прошло с участием военных следователей СК РФ, при поддержке сотрудников ФСБ, МВД, Нижегородского областного военного комиссариата и Росгвардии.

В результате сотрудники полиции выявили более 30 граждан с российскими паспортами, которые не встали на воинский учет, как это положено по закону.

Отмечается, что всех нарушителей доставили в военкомат для постановки на воинский учет.

Ранее сообщалось, что во время рейда на строительстве школы в Дзержинске Нижегородской области силовики обнаружили нелегальных мигрантов.

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Теги:
Военные Мигранты рейды
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