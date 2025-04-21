Силовики устроили облаву на мигрантов в нижегородском хостеле

В Нижнем Новгороде силовики провели рейд на территории хостела в Канавинском районе, сообщает РИА Новости.
Мероприятие прошло с участием военных следователей СК РФ, при поддержке сотрудников ФСБ, МВД, Нижегородского областного военного комиссариата и Росгвардии.
В результате сотрудники полиции выявили более 30 граждан с российскими паспортами, которые не встали на воинский учет, как это положено по закону.
Отмечается, что всех нарушителей доставили в военкомат для постановки на воинский учет.
Ранее сообщалось, что во время рейда на строительстве школы в Дзержинске Нижегородской области силовики обнаружили нелегальных мигрантов.
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