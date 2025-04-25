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Дроны ВСУ сбиты над двумя районами Нижегородской области

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Два дрона ВСУ сбили над Нижегородской областью ночью

Нижегородский губернатор Глеб Никитин сообщил об отражении атаки вражеских беспилотников над Нижегородской областью ночью. Он опубликовал пост в своем телеграм-канале в 5:42 29 апреля. 

По информации главы региона, дроны были ликвидированы силами и средствами ПВО над двумя районами.  

Предварительно, обошлось без повреждений и пострадавших. 

Напомним, на прошлой неделе над регионом были сбиты в общей сложности шесть украинских БПЛА. Четыре "птички" уничтожили 24 апреля и еще две - на следующий день

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Теги:
беспилотники Глеб Никитин СВО
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