Дроны ВСУ сбиты над двумя районами Нижегородской области Происшествия

Нижегородский губернатор Глеб Никитин сообщил об отражении атаки вражеских беспилотников над Нижегородской областью ночью. Он опубликовал пост в своем телеграм-канале в 5:42 29 апреля.

По информации главы региона, дроны были ликвидированы силами и средствами ПВО над двумя районами.

Предварительно, обошлось без повреждений и пострадавших.

Напомним, на прошлой неделе над регионом были сбиты в общей сложности шесть украинских БПЛА. Четыре "птички" уничтожили 24 апреля и еще две - на следующий день.