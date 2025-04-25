Штормовой ветер накроет Нижний Новгород и область

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В ближайшие часы на территории Нижегородской области, включая Нижний Новгород, ожидается резкое усиление юго-западного ветра. По данным МЧС, порывы ветра могут достигать скорости 16–21 м/с.
Неблагоприятные погодные условия сохранятся также в течение ночи и утра 30 апреля. Жителям региона настоятельно рекомендуется соблюдать меры предосторожности.
Спасатели призывают держаться подальше от линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и других слабо закрепленных конструкций. Также не следует парковать автомобили рядом с потенциально опасными объектами.
В случае отключения электроэнергии рекомендуется использовать электрические фонари, а не свечи или другие источники открытого огня — это поможет избежать пожаров.
МЧС просит граждан быть внимательными, следить за обновлениями прогноза погоды и при необходимости обращаться за помощью по телефону экстренных служб.
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