Штормовой ветер накроет Нижний Новгород и область Общество

Фото: Кира Мишина

В ближайшие часы на территории Нижегородской области, включая Нижний Новгород, ожидается резкое усиление юго-западного ветра. По данным МЧС, порывы ветра могут достигать скорости 16–21 м/с.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся также в течение ночи и утра 30 апреля. Жителям региона настоятельно рекомендуется соблюдать меры предосторожности.

Спасатели призывают держаться подальше от линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и других слабо закрепленных конструкций. Также не следует парковать автомобили рядом с потенциально опасными объектами.

В случае отключения электроэнергии рекомендуется использовать электрические фонари, а не свечи или другие источники открытого огня — это поможет избежать пожаров.

МЧС просит граждан быть внимательными, следить за обновлениями прогноза погоды и при необходимости обращаться за помощью по телефону экстренных служб.