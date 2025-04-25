Фестиваль INTERVALS-2025 поставил рекорд по количеству зрителей Общество

Фото: Александр Воложанин

Международный фестиваль медиаискусства INTERVALS-2025 (0+) прошел в Нижнем Новгороде в восьмой раз с 24 по 27 апреля.

Как сообщают организаторы, INTERVALS-2025 поставил новый рекорд по посещаемости: за 4 дня он собрал боле 450 тысяч жителей Нижнего Новгорода и гостей города. Прошлогодний фестиваль посетило 350 тысяч зрителей.

Кроме того, второй рекорд фестиваля – большое количество международных художников. В этом году в нем приняли участие более 25 художников из 10 стран, среди которых Испания, Германия, Франция, Тайвань, Великобритания.

Фестиваль охватил 17 локаций города в обеих частях города. Среди площадок — ЦЕХ * на улице Варварской, Мытный рынок, Александровский сад, сквер у Чкаловской лестницы, Никольская башня и внутренняя стена Нижегородского кремля, фасад Академии "Маяк" на Нижневолжской набережной, а также здание Блиновского пассажа на улице Рождественской. Новыми местами стали Мещерское озеро и Башня крекинга в Сормовском районе.

Почти на всех локациях ежедневно выстраивались очереди из желающих увидеть инсталляции и перфомансы вживую. Также на фестивале была образовательная и музыкальная программы.

Часть самых ярких инсталляций можете посмотреть в нашем фоторепортаже.