Полицейские поймали подростков, ограбивших нижегородские бомбоубежища

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Сотрудникам полиции Нижнего Новгорода удалось установить личности подростков, проникших в несколько бомбоубежищ на территории города, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Поводом для проверки стала видеозапись, появившаяся в городских пабликах и СМИ. На видео группа несовершеннолетних проникает в бомбоубежище в Канавинском районе и выносит оттуда противогазы.
9 апреля в органы внутренних дел также поступило официальное сообщение о произошедшем от собственника одного из сооружений. В ходе проверки правоохранители выяснили, что подростки также побывали еще в четырех бомбоубежищах, расположенных в Нижегородском и Советском районах.
С несовершеннолетними проведены профилактические беседы о недопустимости такого поведения.
В отношении их законных представителей составлены административные протоколы по статье о ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
После завершения оценки причиненного ущерба будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.
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