Полицейские поймали подростков, ограбивших нижегородские бомбоубежища Общество

Фото: Александр Воложанин

Сотрудникам полиции Нижнего Новгорода удалось установить личности подростков, проникших в несколько бомбоубежищ на территории города, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Поводом для проверки стала видеозапись, появившаяся в городских пабликах и СМИ. На видео группа несовершеннолетних проникает в бомбоубежище в Канавинском районе и выносит оттуда противогазы.

9 апреля в органы внутренних дел также поступило официальное сообщение о произошедшем от собственника одного из сооружений. В ходе проверки правоохранители выяснили, что подростки также побывали еще в четырех бомбоубежищах, расположенных в Нижегородском и Советском районах.

С несовершеннолетними проведены профилактические беседы о недопустимости такого поведения.

В отношении их законных представителей составлены административные протоколы по статье о ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

После завершения оценки причиненного ущерба будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.