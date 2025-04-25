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Общество

Полицейские поймали подростков, ограбивших нижегородские бомбоубежища

29 апреля 2025 12:33  [68] Общество
Полиция нашла подростков, которые крадут противогазы из нижегородских бомбоубежищ

Фото: Александр Воложанин

Сотрудникам полиции Нижнего Новгорода удалось установить личности подростков, проникших в несколько бомбоубежищ на территории города, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Поводом для проверки стала видеозапись, появившаяся в городских пабликах и СМИ. На видео группа несовершеннолетних проникает в бомбоубежище в Канавинском районе и выносит оттуда противогазы.

9 апреля в органы внутренних дел также поступило официальное сообщение о произошедшем от собственника одного из сооружений. В ходе проверки правоохранители выяснили, что подростки также побывали еще в четырех бомбоубежищах, расположенных в Нижегородском и Советском районах.

С несовершеннолетними проведены профилактические беседы о недопустимости такого поведения.

В отношении их законных представителей составлены административные протоколы по статье о ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

После завершения оценки причиненного ущерба будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

 

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Теги:
Кража МВД Несовершеннолетние
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