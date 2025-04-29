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Политика

Быть или не быть памятнику Сталину в Нижнем Новгороде, выяснится в июне

29 апреля 2025 16:48  [95] Политика
Идея установки памятника Сталину в Нижнем Новгороде набирает поддержку

Сегодня, 29 апреля, в Нижнем Новгороде прошло заседание комитета по увековечиванию памяти исторических личностей, на котором обсудили возможность установки памятника Сталину

Зампред гордумы и руководитель фракции КПРФ Николай Сатаев отметил значительное влияние Сталина на развитие города в послевоенные годы. Он напомнил о строительстве Горьковского автозавода, завода "Сокол" и модернизации предприятия "Красное Сормово". Эти проекты, по словам Сатаева, стали основой для экономического подъема и развития городской инфраструктуры.

Отдельное внимание депутат уделил созданию в 1949 году атомной бомбы в Сарове. Он подчеркнул, что это событие имело ключевое значение для обеспечения безопасности СССР и остается актуальным в условиях современной международной напряженности.

Сатаев также представил результаты соцопроса, проведенного среди жителей города. Согласно данным, идею установки памятника Сталину поддерживают 71,3% респондентов. При этом положительная оценка роли Сталина выросла на 29,2%, а число негативных отзывов снизилось с 46,8% до 16,8%.

Инициативу, по словам зампредседателя думы, поддержали не только горожане, но и ветеранские организации, а также участники специальной военной операции.

Первый секретарь комитета Нижегородского регионального отделения КПРФ и депутат Госдумы Владислав Егоров назвал прошедшее заседание конструктивным. Он отметил, что не почувствовал сопротивления инициативе и выразил надежду на положительное решение в ближайшем будущем.

Вопрос о месте, формате, источниках финансирования и сроках установки памятника пока остается открытым. Члены комитета приняли решение вернуться к детальному обсуждению в июне.

Ранее сообщалось, что памятник Сталину открыли на Бору в Нижегородской области.

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Теги:
КПРФ Памятники
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