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Общество

32 человека получили почетное звание "Заслуженный ветеран Нижегородской области"

29 апреля 2025 17:22  [1] Общество
32 человека получили почетное звание Заслуженный ветеран Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония присвоения почетного звания "Заслуженный ветеран Нижегородской области". В этот раз награды получили 32 жителя региона, посвятившие себя активной общественной деятельности после выхода на пенсию.

Мероприятие прошло 29 апреля в музее-заповеднике "Усадьба Рукавишниковых". Ветеранов поздравили и вручили им знаки отличия и дипломы заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков и заместитель председателя регионального Законодательного собрания Людмила Буркова.

По словам Полякова, вручение наград в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне приобретает особое значение. Он отметил, что именно ветераны своим трудом восстановили страну после войны, строили новые города, предприятия и инфраструктуру, тем самым заложив основу для будущего развития.

Людмила Буркова подчеркнула, что мужество, самоотверженность и трудолюбие ветеранов остаются важным ориентиром для молодежи. Она напомнила, что за словом "победа" стоит не только фронтовой подвиг, но и титанический труд миллионов людей в тылу.

Среди награжденных — Марина Сергеевна Софронова из села Кремницкое Бутурлинского округа. За плечами у нее 45 лет трудового стажа. После выхода на пенсию она была избрана старостой и с 2011 года возглавляет местную ветеранскую организацию, которая считается одной из лучших в округе.

Под руководством Марины Сергеевны ветераны регулярно участвуют в межрайонных мероприятиях, конкурсах и фестивалях. Они проводят шествие Бессмертного полка, высаживают деревья в аллее Памяти и активно участвуют в жизни округа. Софронова также входит в число лучших "серебряных волонтёров" региона.

Министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых отметил, что вклад ветеранов в развитие общества — это проявление настоящего гражданского мужества и патриотизма, достойного подражания.

Почетное звание "Заслуженный ветеран Нижегородской области" было учреждено в 2004 году. Его присваивают дважды в год — в мае, ко Дню Победы, и в октябре, в честь Международного дня пожилых людей. В год звание могут получить не более 60 человек.

Как сообщили в региональном министерстве социальной политики, решение о награждении принимает Законодательное собрание области. За 21 год этого звания были удостоены около 1 200 нижегородцев.

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Теги:
Ветераны ВОВ День Победы
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