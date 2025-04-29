Нижегородское минимущества в суде банкротит предпринимателя Рабина

Нижегородские власти требуют признать банкротом предпринимателя Максима Рабина. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области.
Ведомство ранее обратилось к Максиму Рабину о взыскании задолженности за пользование земельным участком на улице Рождественской в Нижнем Новгороде.
Отмечается, что в связи с неисполнением судебного решения о взыскании долга в настоящее время нижегородское минимущества обратилось в суд о признании Рабина банкротом.
Напомним, что ранее Максим Рабин был фигурантом уголовного дела в Дзержинске, которое возбудили после того, как девушка провалилась в яму с кипятком. Однако затем дело в отношении Рабина было прекращено в связи с компенсацией морального ущерба в размере 1 млн рублей.
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