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Общество

Нижегородское минимущества в суде банкротит предпринимателя Рабина

29 апреля 2025 19:00  [1] Общество
Нижегородское минимущества в суде банкротит предпринимателя Рабина

Нижегородские власти требуют признать банкротом предпринимателя Максима Рабина. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Ведомство ранее обратилось к Максиму Рабину о взыскании задолженности за пользование земельным участком на улице Рождественской в Нижнем Новгороде.

Отмечается, что в связи с неисполнением судебного решения о взыскании долга в настоящее время нижегородское минимущества обратилось в суд о признании Рабина банкротом.

Напомним, что ранее Максим Рабин был фигурантом уголовного дела в Дзержинске, которое возбудили после того, как девушка провалилась в яму с кипятком. Однако затем дело в отношении Рабина было прекращено в связи с компенсацией морального ущерба в размере 1 млн рублей.

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Теги:
Банкротство Долги Имущество
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