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Татьяна Горелова: "Банкротство в судебном порядке осуществляется с участием арбитражного управляющего"

16 октября 2024 13:46  [121] Общество

Фото: Управление Росреестра по Нижегородской области

Стремительное развитие законодательства о несостоятельности (банкротстве) не оставляет без внимания проблемы правового регулирования в данной сфере. В последнее время в связи с постоянным реформированием нормы о банкротстве существенно изменились. Процедура банкротства остается сложной и требует постоянного участия профессиональных лиц – арбитражных управляющих.

Зачем нужен арбитражный управляющий в гражданском деле о банкротстве, какие права и обязанности он выполняет при банкротстве, как и каким образом управляет своей деятельностью, читателям НИА "Нижний Новгород" рассказывает Татьяна Горелова, и.о. руководителя Управления Росреестра по Нижегородской области.

- Татьяна Александровна, а правда, что Росреестр участвует в делах о банкротстве?

Да, правда. Управление Росреестра по Нижегородской области не только регистрирует недвижимость, но и осуществляет контрольно-надзорные функции. В частности, контролирует деятельность и арбитражных управляющих.

- Объясните пожалуйста простым гражданам, кто такой арбитражный управляющий?

Профессия в России появилась 30 лет назад. Развивалось это юридическое направление с бурным прогрессом частного предпринимательства, которое и сейчас сопровождается многочисленными банкротствами. Прежде всего, следует знать, что банкротство - официальное признание несостоятельности должника в вопросах удовлетворения требований кредиторов. При этом цель банкротства - это удовлетворение претензий кредиторов за счет имущества должника, реструктуризация долга или заключение мирового соглашения сторонами. Для осуществления процедуры банкротства должнику назначают так называемого антикризисного менеджера - арбитражного управляющего, который во время процедуры банкротства управляет деньгами должника, ищет способ эффективно использовать имущество, чтобы тот расплатился с кредиторами.

- Как часто в Росреестр обращаются с жалобами на арбитражных управляющих?

За первую половину 2024 года сотрудниками Управления Росреестра по Нижегородской области было зафиксировано 164 случая жалоб на арбитражных управляющих, что на 10% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Количество привлеченных к ответственности арбитражных управляющих снизилось с 26 до 1. При выявлении административных правонарушений, специалисты Росреестра уполномочены составлять соответствующие протоколы в отношении арбитражных управляющих.

- А какие Вы можете выделить основные нарушения арбитражных управляющих?

Например, неопубликование сведений о банкротстве или опубликование с нарушением сроков на официальном ресурсе - Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, также непроведение или проведение с нарушением сроков собраний кредиторов. К основным можно отнести затягивание сроков проведения процедуры реализации имущества должника-гражданина.

- Татьяна Александровна, как специалисты Росреестра выявляют нарушения арбитражных управляющих?

Участник дела о банкротстве может подать жалобу на арбитражного управляющего, если его действия или бездействие приводят к нарушению закона и прав участников процесса, в СРО, в Арбитражный суд, а также может обратиться в Управление Росреестра по Нижегородской области.

Как правило, когда при рассмотрении жалобы находят свое подтверждение нарушения, в том числе связанные с принятием в ведение имущества должника, проведением инвентаризации и формированием конкурсной массы, Росреестр и принимает меры по привлечению к ответственности арбитражного управляющего, что в дальнейшем может явиться и основанием для отстранения арбитражного управляющего от исполнения обязанностей в делах о банкротстве.

- Всегда ли нужен арбитражный управляющий, можно не прибегать к его услугам по делам о несостоятельности?

Арбитражный управляющий не всегда нужен, его услуги не понадобятся при внесудебном банкротстве - это процедура бесплатного банкротства для граждан, введенная в сентябре 2020 года. Ее проведение возможно при выполнении одновременно условий:

  • долг от 50 до 500 тысяч рублей (без учета пеней и штрафов по налогам и сборам);
  • окончено исполнительное производство из-за отсутствия имущества, на которое может быть обращено взыскание (возвращение исполнительного документа взыскателю на основании пункта 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве") и не возбуждено иное исполнительное производство;
  • если на момент подачи заявления о банкротстве нет инициативы нового исполнительного производства в отношении обратившегося.

В таком случае гражданин (не кредиторы) имеет право обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке в МФЦ. Внесудебное банкротство длится ровно 6 месяцев. Отмечу, что банкротство гражданина, сумма обязательств которого превышает 500 тысяч рублей, осуществляется только в судебном порядке с участием арбитражного управляющего.

По статистике Единого федерального реестра сведений о банкротстве, за три квартала 2024 года стартовали 38389 внесудебных процедур, завершены 23335 процедур. При этом доля дел, принятых к исполнению, к числу поданных заявлений выросла до 91,7%, по сравнению с 71,5% в таком же периоде 2023 года.

- Татьяна Александровна, как часто можно признаваться банкротом?

Отказ в проведении процедуры получают физические лица, которые признавались банкротами в судебном порядке менее 5 лет и менее 10 лет назад во внесудебном порядке. Если же эти лица повторно обратятся в суд или МФЦ, то получат отказ в банкротстве и не смогут инициировать процедуру.

- После процедуры банкротства стоит ли ожидать гражданам последствий - и каких?

Банкротство безусловно влечет за собой ограничения, в том числе временное ограничение права на выезд гражданина из России. Также в течение 5 лет с даты признания гражданина банкротом при получении кредитов обязательно следует указывать на факт своего банкротства.

Кроме того, в течение последующих 3 лет гражданин не сможет занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.

Существую также обязательства, к которым банкротство не применяется. Это возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью, компенсация морального ущерба или алименты. Банкрот обязан их выплачивать. Также не подлежат списанию платежи за умышленное причинение вреда имуществу, текущие платежи в том числе коммунальные. Если в деле о банкротстве была предоставлена недостоверные информация, скрыты кредиторы, активы и т.д., долг не может быть списан.

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Теги:
Банкротство Росреестр
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