Экс-спикера нижегородской думы Лавричева осудят за многомиллионные хищения Происшествия

Олег Лавричев, ранее возглавлявший думу Нижнего Новгорода, вскоре окажется на скамье подсудимых. Региональная прокуратура сообщает, что его обвиняют в хищении свыше 22 млн рублей, их последующей легализации, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

Следственные органы полагают, что в период с января 2015 года по июнь 2019 года, занимая пост генерального директора акционерного общества "Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина", Лавричев приобрел на средства предприятия дорогостоящее медицинское оборудование — рентгеновский маммограф и аппарат УЗИ, суммарной стоимостью более 22,4 млн рублей.

При этом, как утверждается, он осознавал, что завод не имеет права использовать подобную технику. Тем не менее, оборудование было передано в распоряжение организации, учредителем которой выступает его супруга. Таким образом, по версии следствия, Лавричев распорядился имуществом предприятия как личным, нанеся заводу значительный ущерб.

Позже, стремясь придать правомерный вид использованию техники, он, по данным следствия, инициировал оформление фиктивных документов — в частности, поручил сотрудникам составить подложные договоры о якобы безвозмездной передаче оборудования в собственность аффилированного благотворительного фонда.

Кроме того, следствие утверждает, что Лавричев, дезинформировав участников управляющего органа предприятия относительно рыночной стоимости имущества, при участии подчинённого сотрудника незаконно получил права на недвижимость завода, оцениваемую более чем в 39,5 млн рублей.

По этим эпизодам против Лавричева возбуждено уголовное дело. Ему предъявлены обвинения по статьям 160 (растрата), 174.1 (легализация средств, полученных преступным путём) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как отмечают в прокуратуре, после вручения обвиняемому копий обвинительного заключения материалы дела будут направлены в Арзамасский горсуд для рассмотрения по существу.

Напомним, что Лавричева задержали год назад, в апреле 2024-го. Сначала на него завели одно дело, а после и второе. Все это время он находится в СИЗО. Отметим также, что его депутатские полномочия были прекращены в мае.