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Общество

Нижегородская ГАИ объявила график работы в майские праздники

30 апреля 2025 12:04  [150] Общество
Нижегородская ГИБДД объявила график работы в майские праздники

Госавтоинспекция Нижегородской области сообщила о режиме работы подразделений в период майских праздников.

Ведомство уточнило, что 1 и 9 мая являются выходными днями, в которые прием граждан осуществляться не будет. Однако 3 и 10 мая подразделения продолжат работу в обычном режиме.

Также был опубликован график работы отделов, занимающихся регистрацией автомобилей.

Так, в отделе технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы (ТНиРА) ГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду, расположенном на улице Металлистов, 111, а также в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ГУ МВД России по Нижегородской области на улице Стрелка, 4Б, прием будет осуществляться 2, 3, 4, 8, 10 и 11 мая.

Госавтоинспекция рекомендует гражданам заранее планировать посещение подразделений, учитывая праздничный график.

Ранее сообщалось, что на майские праздники поменяется график работы нижегородских миграционных подразделений.

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Теги:
ГИБДД Праздники
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