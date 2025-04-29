Нижегородская ГАИ объявила график работы в майские праздники

Госавтоинспекция Нижегородской области сообщила о режиме работы подразделений в период майских праздников.
Ведомство уточнило, что 1 и 9 мая являются выходными днями, в которые прием граждан осуществляться не будет. Однако 3 и 10 мая подразделения продолжат работу в обычном режиме.
Также был опубликован график работы отделов, занимающихся регистрацией автомобилей.
Так, в отделе технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы (ТНиРА) ГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду, расположенном на улице Металлистов, 111, а также в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ГУ МВД России по Нижегородской области на улице Стрелка, 4Б, прием будет осуществляться 2, 3, 4, 8, 10 и 11 мая.
Госавтоинспекция рекомендует гражданам заранее планировать посещение подразделений, учитывая праздничный график.
Ранее сообщалось, что на майские праздники поменяется график работы нижегородских миграционных подразделений.
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