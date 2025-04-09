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Общество

Более 90 нарушителей выявили на трассе М-12 в Нижегородской области

11 апреля 2025 14:21  [48] Общество
Более 90 нарушителей выявили на трассе М-12 в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Госавтоинспекция совместно с ГК "Автодор" продолжает проводить рейды на федеральной трассе М-12 "Восток" для выявления транспортных средств с нарушениями в области идентификации государственных регистрационных знаков.

Наибольшее число правонарушителей было зафиксировано в Нижегородской и Владимирской областях. В Нижегородской области сотрудники ГИБДД остановили 91 нарушителя. Из них 30 водителей скрыли или модифицировали номера, а еще 9 автомобилей имели нечитаемые номера. Во Владимирской области выявлено 95 нарушителей, включая 11 случаев с грязными номерами и 27 — с умышленным сокрытием.

С начала 2025 года на М-12 прошло более 50 таких мероприятий. В результате проверок инспекторы зафиксировали свыше 330 случаев нарушений. Из них 113 водителей попытались преднамеренно скрыть свои номера, а еще около 50 автомобилей имели грязные или нечитаемые номерные знаки.

Кроме того, полицейские также выявляли случаи управления транспортом в состоянии опьянения, нарушения правил перевозки детей, несоответствующую тонировку стекол и другие административные проступки.

В ходе проведённых рейдов инспекторы напомнили водителям об обновлённых мерах ответственности, касающихся нарушений, предусмотренных статьёй 12.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Ранее за умышленное сокрытие или изменение регистрационного знака автомобилисту грозил штраф в размере 5000 рублей либо лишение водительских прав на срок от одного до трёх месяцев. Однако с недавними изменениями наказание за повторное нарушение ужесточилось: теперь предусматривается исключительно лишение прав сроком от одного года до полутора лет — возможность отделаться штрафом отменена.

Кроме того, в законодательство была добавлена новая норма, касающаяся использования специальных механизмов, позволяющих скрывать номерные знаки, таких как откидные рамки. За установку и применение подобных устройств вводится безальтернативная мера наказания — лишение водительского удостоверения сроком от одного года до полутора лет.

Ранее сообщалось, что беспилотные грузовики планируют запустить по трассе М-12 "Восток" после тестирования на дороге М-11.

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Теги:
М-12 ПДД рейды
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