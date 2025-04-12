Рейд на Покровке в Нижнем Новгороде закончился 17 протоколами Происшествия

В центре Нижнего Новгорода продолжаются рейды "Чистая Покровка". Сотрудники ГИБДД проверяют, кто незаконно заезжает на главную пешеходную улицу города или катается там на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ), где это запрещено.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, во время очередной проверки сотрудники отдельного батальона ДПС составили 17 административных материалов.

Из них:

11 — за езду по тротуарам, велодорожкам и пешеходным зонам, где движение транспорта запрещено;

5 — на водителей электросамокатов и других СИМ, которые нарушили правила;

1 — на водителя без прав. Его средство передвижения эвакуировали на штрафстоянку.

Напомним, по распоряжению администрации города, автомобили, обслуживающие организации на Большой Покровской, могут заезжать туда только утром — с 6 до 9 часов.

Кроме того, по официальному постановлению, кататься на электросамокатах и других СИМ по всей Покровке запрещено.