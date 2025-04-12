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Происшествия

Рейд на Покровке в Нижнем Новгороде закончился 17 протоколами

17 апреля 2025 09:02  [87] Происшествия
Рейд на Покровке в Нижнем Новгороде закончился 17 протоколами

В центре Нижнего Новгорода продолжаются рейды "Чистая Покровка". Сотрудники ГИБДД проверяют, кто незаконно заезжает на главную пешеходную улицу города или катается там на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ), где это запрещено.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, во время очередной проверки сотрудники отдельного батальона ДПС составили 17 административных материалов.

Из них:

  • 11 — за езду по тротуарам, велодорожкам и пешеходным зонам, где движение транспорта запрещено;
  • 5 — на водителей электросамокатов и других СИМ, которые нарушили правила;
  • 1 — на водителя без прав. Его средство передвижения эвакуировали на штрафстоянку.

Напомним, по распоряжению администрации города, автомобили, обслуживающие организации на Большой Покровской, могут заезжать туда только утром — с 6 до 9 часов.

Кроме того, по официальному постановлению, кататься на электросамокатах и других СИМ по всей Покровке запрещено.

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Теги:
ПДД рейды самокат
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