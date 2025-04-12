Нижегородцам рассказали о самом жарком годе в истории метеонаблюдений Общество

Самым жарким годом в Нижегородской области в истории метеонаблюдений стал 2020. Как сообщает NewsNN, данные о самых экстремальных погодных периодах региона напомнила синоптик Ольга Мокеева.

Так, по словам специалиста, 2020-й вошел в историю как самый теплый, а на втором месте оказался 2024 год.

При этом в 2020-м нижегородцы не заметили особой жары, в том числе, из-за ковидных ограничений.

Впрочем, самым жарким летом в истории региона стали июнь, июль и август 2010 года.

А самым холодным годом в Нижегородской области до сих пор считается 1941.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области на рабочей неделе наступит резкое потепление. При этом в регионе до конца апреля не исключаются очередные снегопады.