Нижегородцам рассказали о самом жарком годе в истории метеонаблюдений

Самым жарким годом в Нижегородской области в истории метеонаблюдений стал 2020. Как сообщает NewsNN, данные о самых экстремальных погодных периодах региона напомнила синоптик Ольга Мокеева.
Так, по словам специалиста, 2020-й вошел в историю как самый теплый, а на втором месте оказался 2024 год.
При этом в 2020-м нижегородцы не заметили особой жары, в том числе, из-за ковидных ограничений.
Впрочем, самым жарким летом в истории региона стали июнь, июль и август 2010 года.
А самым холодным годом в Нижегородской области до сих пор считается 1941.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области на рабочей неделе наступит резкое потепление. При этом в регионе до конца апреля не исключаются очередные снегопады.
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