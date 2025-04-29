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Общество

Пожар на мусорном полигоне под Городцом полностью потушили

30 апреля 2025 14:26  [71] Общество
Пожар на мусорном полигоне под Городцом полностью потушили

Фото: минэкологии Нижегородской области

Пожар, произошедший на полигоне твердых бытовых отходов в Городецком округе, полностью потушен. Об этом сообщили представители министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области 30 апреля.

Несмотря на ликвидацию огня, на объекте продолжаются работы по обеспечению экологической безопасности. В настоящее время проводится отсыпка отдельных участков грунтом. Таким образом специалисты изолируют те отходы, которые не были охвачены возгоранием.

Минэкологии региона продолжает контролировать ситуацию на месте происшествия.

Ранее для оперативного реагирования на пожар был сформирован специальный штаб. В его состав вошли представители минэкологии, администрации округа, МЧС и регионального оператора "Ситиматик-Нижний Новгород". Все мероприятия по тушению и устранению последствий возгорания велись в круглосуточном режиме.

Напомним, что свалка загорелась в ночь на 27 апреля. Огонь охватил площадь в 20 тысяч кв. метров. В причинах случившегося разбирается Росприроднадзор.

Сообщалось, что глава региона Глеб Никитин пообещал устроить "разбор полетов" по поводу нового пожара на городецкой свалке.

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Теги:
Городецкий район Пожар Свалки
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