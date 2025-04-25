Никитин пообещал "разбор полетов" после пожара на городецкой свалке Общество

Фото: министерство экологии Нижегородской области

Тревожной закономерностью назвал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем-телеграм канале повторный пожар на полигоне в Городецком районе.

Он напомнил, что за последний год на свалке произошло уже второе серьезное возгорание. По его словам, вне зависимости от причин, которые предстоит установить специалистам, подобные случаи становятся тревожной закономерностью.

Никитин отметил, что у него возникло много вопросов к работе регионального оператора. Глава региона подчеркнул, что будет проведено тщательное разбирательство, чтобы выяснить, какие выводы не были сделаны после предыдущего инцидента и какие системные ошибки привели к новому возгоранию. Он также предупредил других регоператоров о недопустимости халатности и призвал их не расслабляться.

Губернатор добавил, что благодаря слаженным действиям различных служб удалось не допустить распространения огня. В настоящее время продолжаются работы по полной ликвидации возгорания.

Напомним, в ночь на 27 апреля на полигоне ТБО в Городецком округе вспыхнул крупный пожар. Огонь охватил около 20 тысяч квадратных метров. В Росприроднадзоре сообщили, что устанавливают причины пожара. Проверку организовала и прокуратура Нижегородской области.

В прошлый раз крупный пожар на этой же свалке в Городецком округе произошел в сентябре 2024 года. Тогда огонь охватил около 35 тысяч "квадратов".