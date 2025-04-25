Росприроднадзор расследует причины пожара на свалке в Городецком районе Происшествия

Росприроднадзор расследует причины пожара на свалке в Городецком районе, принадлежащей АО "Ситиматик – НН". Об этом сообщила пресс-служба межрегионального управления ведомства по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Отмечается, что на месте происшествия работают инспекторы Росприроднадзора. По итогам выездной проверки будет принято решение о дальнейших мерах в рамках полномочий ведомства.

Кроме того, в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру направят мотивированное представление с предложением провести внеплановую проверку деятельности юридического лица.

В ведомстве напомнили, что это не первое возгорание на данном полигоне. В 2024 году Росприроднадзор уже проводил проверку регионального оператора и выявил многочисленные нарушения природоохранного законодательства, в том числе в сфере обращения с отходами производства и потребления.

По решению суда деятельность полигона была приостановлена. АО "Ситиматик – НН" получило предписание об устранении нарушений, однако выполнить его в полном объеме в установленный срок предприятие не смогло. Впоследствии компании выдали новое предписание, срок исполнения которого истекает в ближайшие дни.

Межрегиональное управление Росприроднадзора продолжает держать ситуацию на контроле.

Напомним, пожар на площади 20 тысяч квадратных метров вспыхнул в ночь с 26 на 27 апреля. Его удалось локализовать к 15.00 27 апреля. Прокуратура Нижегородской области проводит проверку.

Полигон горел и осенью 2024 года. Тогда огонь охватил около 35 тысяч кв. метров.