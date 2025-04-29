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Культура и отдых

450 тысяч зрителей собрал в Нижнем Новгороде "INTERVALS — 2025"

30 апреля 2025 15:00  [6] Культура и отдых
450 тысяч зрителей собрал в Нижнем Новгороде INTERVALS — 2025

Фото: Александр Воложанин

VIII Международный фестиваль медиаискусства INTERVALS — 2025 прошел в Нижнем Новгороде с 24 по 27 апреля. В нем приняли участие более 25 художников из России, Испании, Германии, Великобритании, Франции, Венгрии, Турции, Тайваня, Японии Китая и Бразилии.

Площадками мультимедийных экспозиций стали 17 локаций — от исторических зданий до индустриальных объектов. В их числе – Нижегородская ярмарка, Стрелка, Блиновский пассаж, Мытный рынок, локомотивное депо завода "Красное Сормово".

Фестиваль включал в себя музыкальную и образовательную программы, AV-перформансы, а также новое направление — IF Archive. В этом году INTERVALS собрал более 450 тысяч зрителей из Нижнего Новгорода, других городов страны и из других стран.

INTERVALS — это фестиваль, медиаарта и исследования архитектуры городской среды, который проходит в Нижнем Новгороде с 2017 года.  

Мы попросили экспертов оценить фестиваль и ответить на вопрос: можно ли считать, что его результаты свидетельствуют о том, что проект отмены России (Cancel Russia) провалился? 

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Конечно, INTERVALS-2025 событие яркое и получившее известность в кругах любителей медиаарта, однако предположение, что он разрушил стену кэнселинга, возведенную вокруг России, несколько избыточно. Во-первых, нижегородскому фестивалю еще очень далеко до VI Всемирного фестиваль молодёжи и студентов, прошедшего в Москве в 1957 году. Тот знаменитый фестиваль, собравший 34 тысячи человек из 131 страны мира, действительно пробил брешь в железном занавесе, разделявшим Советский Союз и Запад. Во-вторых, попытка отмены России рухнула практически сразу, после того как к этому воззвали западные политики. Еще в 2022 году. Отдельные акции и демонстрации длились недолго и конечно же не смогли объединить против России весь мир".

Андрей Чугунов, журналист:

"Безусловно, участие художников из разных стран, несмотря на политические разногласия самих государств, – позитивный сигнал. Для настоящих художников важнее творчество и возможность самовыражения, чем политические барьеры. Тем не менее, делать однозначные выводы о конце периода Cancel Russia, наверное, преждевременно. Здесь важно учитывать контекст: фестиваль медиаискусства, как правило, более открыт к экспериментам и новым формам, чем традиционные виды искусства. Кроме того, участие художников не всегда означает поддержку политической позиции. В любом случае, INTERVALS-2025 – важный прецедент. Он демонстрирует, что искусство способно преодолевать границы и объединять людей, даже в сложные времена".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления" отмечает, что фестиваль INTERVALS с каждым годом становится все масштабнее:

"Проект "отмены России" (Cancel Russia) изначально был чисто виртуальным, медийным. Бывают попытки с "негодными средствами", а бывают - с недостижимыми целями, при всей мощи задействованных средств и ресурсов. "Отмена России" - это проект с недостижимыми целями. Культура России не просто значимая часть мировой культуры, входящая как минимум в 10 наиболее известных и всеобъемлющих из существующих, но и абсолютно самодостаточный феномен. Речь не о европейских и других заимствованиях, которых в российской культуре более чем достаточно, а о масштабе влияния, широте и глубине представленности в современной мировой культуре, самых разный сферах её развития".

Елена Мозгунова, историк, канд. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Фестиваль INTERVALS стал значимым и заметным событием социокультурной среды всей нашей страны. Яркое шоу, которое реализуется с помощью самых современных технологий, знаковые архитектурные сооружения, интересные сюжеты – все это, безусловно, привлекает массу внимания. Однако, говорить о том, что фестиваль осуществил прорыв и отменил "отмену" культуры России, полагаю, не стоит. Для участников из других стран INTERVALS - это возможность самовыражения, приобщения к искусству, нежели политический манифест".

Максим Лубяной, директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук подчеркивает респектабельность INTERVALS:

"Это уже признанное и респектабельное мероприятие и удивляться увеличению численности зрителей не стоит. Хотя, конечно, фактически одномоментно собрать столько зрителей это серьезно. Да и количество участников увеличивается, в том числе зарубежных, в этом году они были из 11 стран. И что особенно радует, что Нижний Новгород не идет вслед за столичными трендами, копируя какие-то форматы, а самостоятельно формирует модные направления, к каким, безусловно, относится INTERVALS". 

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"

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Теги:
Искусство Фестиваль
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